Cominciata con tante presenze stagione estiva Prati di Stroncone

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - E' iniziata in anticipo la stagione estiva ai Prati di Stroncone, altopiano alle pendici del monte Macchialunga, tradizionale meta di passeggiate e picnic soprattutto per i ternani. Complice anche l'emergenza Covid, nelle ultime settimane - spiega il sindaco, Giuseppe Malvetani - la località ha registrato un numero di presenze molto superiore alla media degli ultimi anni. Alla luce di questo, lo stesso sindaco ha deciso di anticipare l'apertura dei parcheggi gratuiti e di dare il via ai mercatini locali, normalmente previsti dal mese di luglio. Come già la scorsa stagione, i parcheggi saranno gratuiti". Inoltre, anche il mercatino del fine settimana e quello dei produttori agricoli, in passato previsti dal mese di luglio, sono stati anticipati per offrire ai turisti una maggior quantità di servizi. Proprio ai turisti l'amministrazione chiede però un piccolo sforzo. "di riportare a casa i rifiuti e differenziarli correttamente".

