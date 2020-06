Perugia,niente processione Corpus Domini

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - A Perugia, quest'anno, la solennità del Corpus Domini, di domenica 14 giugno, non sarà celebrata nella sua pienezza come avveniva a partire dalla seconda metà del '300, culminando con la processione del Santissimo Sacramento dalla cattedrale di San Lorenzo alla basilica di San Domenico. Sostando in preghiera davanti alle sedi delle Istituzioni civili e politiche del capoluogo umbro.

La solennità sarà infatti celebrata all'interno della cattedrale, alle 11, trasmessa in diretta da Umbria Radio InBlu (92.00 e 97.20), e non ci sarà la tradizionale processione. A presiedere la celebrazione eucaristica sarà il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti alla presenza delle autorità cittadine. (ANSA).