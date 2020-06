Giorgi nuovo comandante stradale Terni

(ANSA) - TERNI, 12 GIU - Si è insediato il vice questore Luciana Giorgi, nuovo comandante della sezione polizia stradale di Terni. Sostituisce Katia Grenga, che ha assunto lo stesso incarico alla polstrada di Parma.

Laureata in Giurisprudenza, la dottoressa Giorgi ha cominciato la sua carriera nel 2000 con la stessa specialità al compartimento Lombardia. Successivamente le è stata assegnata la dirigenza del Cops di Novate Milanese, ed ancora è stata dirigente della sezione di Bergamo. Nel 2004 ha assunto il comando della sezione di polizia stradale di Novara. Si è occupata anche della formazione scolastica all'educazione stradale, impegnandosi in prima persona nel progetto Icaro, di cui è referente per il 2020.

Prima di giungere a Terni è stata dirigente della sezione di polizia stradale di Pavia. (ANSA).