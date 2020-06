Bando I4.0 Camera commercio Terni

(ANSA) - TERNI, 12 GIU - Pubblicata dalla Camera di commercio di Terni l'edizione 2020 del bando voucher I4.0 per chi investe nel digitale.

L'ente ha messo a disposizione delle imprese 70 mila euro per il finanziamento dell'acquisto di consulenza e formazione in tecnologie e di beni e servizi strumentali. I voucher - spiega una nota - saranno erogati per un massimo di 5 mila euro ad impresa e le domande potranno essere presentate dal 15 giugno fino al 31 agosto, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi. Le novità di questa edizione sono legate al contesto emergenziale dovuto al Covid-19 e volte a favorire ulteriormente le imprese supportandole in tale contesto di difficoltà. (ANSA).