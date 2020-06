Avanzano lavori manutenzione sulla E45

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Avanzano i lavori di manutenzione programmata sulla strada statale 3bis "Tiberina" (E45) nell'ambito del piano di riqualificazione dell'itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto da Orte a San Giustino.

In particolare, tra Marsciano e Casalina (PG) sono in corso gli interventi di risanamento profondo della pavimentazione su un tratto sulla carreggiata sud (direzione Roma) per circa 7 chilometri complessivi, per un investimento di 5 milioni di euro.

Lunedì prossimo, 15 giugno, sarà riaperto un primo tratto completato in corrispondenza dello svincolo di Marsciano-Collepepe, che sarà di nuovo transitabile. (ANSA).