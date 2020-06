Ancora zero nuovi casi e vittime Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Ancora un giorno senza nuovi positivi al covid accertati in Umbria, 1.436 totali, dove rimane stabile a 76 il dato dei deceduti. Un quadro che emerge dai dati diffusi dalla Regione sul suo sito.

Salgono invece a 1.328 i guariti, più due, e scendono da 34 a 32 gli attualmente positivi.

Calo da 13 a 11 dei pazienti ricoverati per il covid negli ospedali dove rimane un solo paziente in terapia intensiva (meno uno).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 956 tamponi, 80 mila 190 in tutto. (ANSA).