Stranieri pronta a didattica mista

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - L'Università per Stranieri di Perugia prevede "già da settembre forme di didattica mista, vale a dire sia in presenza sia a distanza, grazie all'utilizzo delle tecnologie". Lo ha annunciato la rettrice, Giuliana Grego Bolli.

"Ciò per consentire a tutti gli studenti, anche a quelli stranieri e ai studenti fuori sede, d'iscriversi normalmente e di seguire i corsi" ha aggiunto.

"L'Università realizza nel modo ottimale la sua funzione formativa attraverso la didattica in presenza" ha spiegato la rettrice ma "la pandemia ha costretto a riconvertire, in una prima fase, questa fondamentale pratica di didattica in presenza in didattica a distanza". "In questo modo - ha proseguito - è stata garantita a tutti gli studenti la possibilità di seguire i corsi senza perdere ore di lezione".

Dal nuovo anno accademico le attività didattiche in presenza - spiega l'Ateneo - verranno trasmesse contemporaneamente online. (ANSA).