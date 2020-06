Sciopero otto ore alla Treofan di Terni

(ANSA) - TERNI, 11 GIU - E' iniziato alle 10 di stamani lo sciopero di otto ore proclamato dall'assemblea dei lavoratori della Treofan, per sollecitare risposte urgenti e concrete sul futuro dello stabilimento del polo chimico di Terni.

I dipendenti si sono ritrovati davanti alle portinerie degli automezzi per un presidio che proseguirà fino alla conclusione dello stop al lavoro.

"Abbiamo necessità di un incontro con i vertici dell'azienda" ha spiegato Massimo Serantoni, rappresentante rsu della Femca Cisl. "Ci sono difficoltà tecniche nelle produzioni - ha aggiunto -, ma non attenuanti dettate dal momento storico, visto che, essendo produttori di film per imballaggi, il nostro è un mercato fiorente. E' dunque necessario un incontro per capire perché non si fa crescere questo stabilimento". (ANSA).