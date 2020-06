Latini alla Treofan incontra i lavoratori in sciopero

(ANSA) - TERNI, 11 GIU - Anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini, si è recato oggi alle portinerie della Treofan per incontrare i lavoratori in sciopero. "Ho ascoltato le preoccupazioni dei dipendenti - ha spiegato - che manifestano giustamente a causa del comportamento dell'azienda e dell'incertezza nella quale si trovano anche per la mancanza di un chiaro piano industriale da parte della proprietà. Come rappresentante dell'istituzione più prossima al territorio non posso che associarmi a tali preoccupazioni per le sorti di un'azienda erede della grande tradizione del polo chimico ternano. Un'azienda che peraltro ha sempre lavorato durante il lockdown perché la sua produzione è stata considerata strategica e che quindi - a maggior ragione - pretende la massima attenzione a livello nazionale".

"Siamo stati e restiamo impegnati - ha aggiunto - per far sì che si riapra al più presto il tavolo al Mise alla presenza dell'amministratore delegato. Continueremo anche il confronto con le altre istituzioni del territorio e con i parlamentari".

(ANSA).