Fondo non autosufficienza: nessun taglio alle risorse

(ANSA) - PERUGIA, 11 GIU - "Nessun taglio alle risorse nella nuova programmazione del Prina ma, al contrario, la Giunta regionale ha confermato quelle degli anni passati, che erano state già decurtate di 1 milione di euro dalla precedente amministrazione regionale": alla luce di "informazioni fuorvianti circolate", l'assessore alla Salute e al Welfare, Luca Coletto vuole rassicurare in merito al fondo di sostegno al Piano regionale integrato per la non autosufficienza.

"Le risorse del Fondo regionale - specifica - provengono in parte dal bilancio regionale e in parte da stanziamenti nazionali. La Regione per il 2021 ha stanziato 3 milioni di euro, mentre il Governo ha previsto un finanziamento di 9 milioni 785 mila 080 euro".

L'assessore spiega che "l'accordo firmato dai sindacati con le precedenti amministrazioni regionali prevedeva per ogni anno uno stanziamento di risorse regionali pari a 4 milioni di euro, ma già a partire dal 2017 l'amministrazione firmataria del protocollo ha stanziato solo 3 milioni di euro, portati a 3 milioni 500 mila euro nel 2020". (ANSA).