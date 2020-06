Sindaco Narni, traffico ancora sostenuto

(ANSA) - NARNI (TERNI), 10 GIU - Rimane ancora sostenuto il traffico, soprattutto pesante, lungo la viabilità secondaria del narnese, dopo la chiusura del viadotto Montoro, lungo la Terni-Orte. Le ordinanze che definiscono i percorsi alternativi sono state emanate, ma - ha riferito oggi in una conferenza stampa il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti - non sono di fatto ancora operative, in quanto si è in attesa della collocazione della relativa segnaletica.

Dalle 8 alle 9 di stamani gli operatori del Comune dislocati su tre snodi della viabilità per un'indagine a campione hanno registrato circa 150 mezzi pesanti (con massa superiore alle 3,5 tonnellate) in transito provenienti da sud e altri 100 da nord.

"Numeri che ci dicono che questa rimane a tutt'oggi una zona franca" ha detto il sindaco. "Anche se non possono essere proiettati tali e quali sulle 24 ore - ha aggiunto -, facendo una stima è ragionevole pensare che la media giornaliera sia di circa 4 mila mezzi pesanti al giorno in transito sulle nostre strade, con un'incidenza solo per il 5-10% di traffico locale".

(ANSA).