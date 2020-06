Gdf sequestra software, una denuncia

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Software ritenuti illegali e del valore potenziale di decine di migliaia di euro sono stati sequestrati dalla guardia di finanza che ha denunciato a piede libero il responsabile di un'attività commerciale dello spoletino.

L'analisi dei supporti informatici in uso all'esercente - riferiscono gli investigatori - ha permesso di rinvenire cosiddetti crack e keygen, utilizzati per convertire le "versioni di prova" di vari programmi in versioni complete e pienamente fruibili, senza il pagamento della dovuta licenza d'uso.

La guardia di finanza della compagnia di Spoleto ha altresì sequestrato 60 programmi risultati privi di regolare licenza e svariate apparecchiature (strumenti di storage, cd e dvd). Il valore di mercato delle licenze non pagate si aggira intorno ai 100 mila euro. Senza contare - sottolineano le fiamme gialle - la possibilità per l'esercente di installare abusivamente i programmi su altri computer. (ANSA).