Ripresi lavori torre civica Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 09 GIU - È ripartito il cantiere della torre civica di Norcia dopo i mesi di blocco per l'emergenza coronavirus. La ditta che si è aggiudicata l'appalto è tornata in "possesso" della torre affrontando, principalmente, l'aspetto organizzativo nel rispetto delle norme anti contagio.

"I lavori che dovevano essere conclusi a fine agosto, se non ci saranno altri fermi, termineranno verosimilmente a fine anno", ha detto all'ANSA il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Giuliano Boccanera. "Immaginiamo - ha aggiunto - che il cantiere si prolunghi per il tempo che è rimasto chiuso per il Covid, anche se è difficile individuare una data precisa di fine lavori".

La ricostruzione della torre civica è stata finanziata dalla Fondazione Cucinelli. (ANSA).