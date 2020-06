(ANSA) - PESCARA, 09 GIU - Si intitola "Ripartenze, dal dopo terremoto al dopo Covid-19" e sarà incentrato sui temi della ricostruzione fisica e sociale nelle aree dell'Italia centrale l'incontro in programma oggi, martedì 9 giugno alle 18, in diretta sulle pagine Facebook degli organizzatori, Ferpi Abruzzo-Molise e Rotary Club Pescara Nord. Partecipano il Commissario straordinario per la ricostruzione 2016 Giovanni Legnini, la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini, insieme a Sergio Pirozzi, già sindaco di Amatrice, presidente della Commissione Territorio, Emergenze e Grandi Rischi della Regione Lazio, e a Stefano Cianciotta, presidente dell'Osservatorio per le infrastrutture di Confassociazioni, con il saluto di Basilio Luigi Ciucci, governatore Rotary Distr2090 a.r.2019/2020. L'intervento introduttivo è affidato a monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto Norcia. Coordina Massimo Di Cintio, delegato Ferpi Abruzzo-Molise.