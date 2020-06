Nicchi, vicino comunità Avigliano Umbro

(ANSA) - AVIGLIANO UMBRO (TERNI), 09 GIU - Il consigliere regionale della Lega Daniele Nicchi ha espresso "vicinanza alla comunità di Avigliano Umbro" dopo che "il paese è stato messo a dura prova dal maltempo". "Sono permanentemente in contatto con il sindaco Luciano Conti" ha annunciato.

"Sono state decine - ha spiegato Nicchi in una nota - gli interventi per la messa in sicurezza e per il ripristino della viabilità. Particolarmente colpita è stata la zona di Avigliano Umbro e la frazione di Sismano, dove si sono registrati allagamenti di attività e cantine, frane e alberi caduti. Nel centro storico è crollata una porzione di mura di contenimento di circa venti metri a ridosso di alcune case. Il comune di Avigliano ha dichiarato lo stato di calamità naturale. Un plauso va ai vigili dei fuoco che hanno salvato tre persone nella notte a Sambucetole di Amelia, dopo essere state sorprese in auto dallo straripamento di un torrente e da un fiume d'acqua - conclude Nicchi - che scendeva da un monte, a causa delle forti piogge". (ANSA).