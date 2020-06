Nevi, immagini tristi da Avigliano Umbro

(ANSA) - AVIGLIANO UMBRO (TERNI), 09 GIU - "È stato veramente triste ieri sera vedere le immagini che giungevano da Avigliano Umbro, colpito fortemente dal violento nubifragio, che ha interessato più marginalmente anche alcune zone di Montecastrilli": così l'on. Raffaele Nevi, FI. "Alcune stime infatti - aggiunge - parlano di decine e decine di frane, la zona industriale alluvionata, danni alle attività, alle mura del paese e ai privati cittadini".

"Voglio mandare un messaggio di vicinanza ai tanti cittadini - afferma Nevi in una nota -, di questa realtà che ben conosco, che devono purtroppo fare i conti dei danni provocati dal maltempo. Voglio inoltre ringraziare quanti, istituzioni e volontari, si sono subito adoperati per fronteggiare l'emergenza. Da parte mia assicuro la totale disponibilità alle istituzioni per il bene di questo borgo umbro. Chiederò nel frattempo alla Regione dell'Umbria - conclude Nevi - di valutare la dichiarazione dello stato di emergenza". (ANSA).