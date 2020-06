Sanità: ospedale Gubbio-Gualdo riorganizza le attività

(ANSA) - GUBBIO, 08 GIU - Il presidio ospedaliero Gubbio-Gualdo Tadino è entrato a pieno regime nella fase due.

Dalla scorsa settimana, infatti, è ripresa la maggior parte della attività ambulatoriali, sospese a seguito dell'emergenza Covid-19, e, per garantire un rapido smaltimento delle prestazioni, sono state programmate anche sedute aggiuntive. La diagnostica per immagini (Rx, tac, ecografie, Rm), ad esempio, dal 3 giugno, ha ampliato l'orario di apertura fino alle 23,30.

Anche l'attività di sala operatoria - riferisce una nota della Usl - ha ripreso la regolare programmazione. L'area chirurgica, in effetti, non era mai stata chiusa e aveva continuato a garantire, oltre a quelli in emergenza-urgenza, anche interventi oncologici e altri non procrastinabili. Inoltre nel periodo del lockdown erano state garantite sedute operatorie in collaborazione con le equipe mediche del Santa Maria della Misericordia di Perugia. (ANSA).