Riposo a casa per Tesei dopo malore

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Rimarrà almeno due giorni a riposo nella sua abitazione di Montefalco la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei dopo un lieve malore (un abbassamento di pressione) dal quale si è subito ripresa che l'ha colpita domenica mentre partecipava a Preci a un'iniziativa, la festa della Madonna della Pietà, con il commissario alla ricostruzione post terremoto Giovanni Legnini. E' comunque in costante contatto con gli Uffici e con i suoi collaboratori.

Tesei non parteciperà quindi ad appuntamenti istituzionali e l'attività sarà seguita dal vice presidente Roberto Morroni.

Subito dopo il malore la presidente umbra è stata portata in ospedale a Spoleto e sottoposta ad accertamenti che hanno dato esito negativo. E' stata quindi dimessa - ha reso noto la stessa struttura ospedaliera - "in ottime condizioni di salute generale con l'indicazione dei sanitari a qualche giorno di riposo".

(ANSA).