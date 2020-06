Programma per il turismo da Camera commercio Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Nel suo Piano di interventi 2020 per il sostegno alle imprese in emergenza pandemia, la Camera di commercio di Perugia ha stanziato risorse straordinarie per i diversi settori produttivi. Per i comparti turistici si è ricavato un plafond da 1 milione e 200 mila euro.

L'ente ha anche lanciato una serie di iniziative di informazione e formazione per le imprese "chiamate a una ripartenza difficilissima".

Il programma "Far Ripartire il Turismo. Da protagonista" realizzato in collaborazione con Isnart, l'Istituto camerale per le ricerche turistiche, è rivolto in particolar modo alle imprese dei settori legati alla ricettività e alla ristorazione: partito a maggio scorso, il calendario dei webinar, tutti a partecipazione gratuita, prosegue oggi 8 giugno 2020 ore 15 sul tema "Come coniugare Qualità e Sicurezza". Poi la web conference "Come attivare pratiche turistiche rispettose dell'ambiente", il 10 giugno alle 15. (ANSA).