Pioggia intensa ma nessuna criticità

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Pioggia intensa in gran parte dell'Umbria nelle ultime ore dove però, al momento, non si registrano situazioni di emergenza particolari.

E' rimasto chiuso al traffico, dalle sette alle dieci di questa mattina, lo svincolo Umbertide-Gubbio della E45, a causa di alcuni allagamenti.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco di Perugia. Gli interventi si stanno concentrando, in particolare, nel territorio eugubino, a causa dell'allagamento di alcuni scantinati e strade.

Nessuna segnalazione di criticità, al momento, è arrivata alla sala operativa della Protezione civile. (ANSA).