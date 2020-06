Morandi, 'Con il cuore' per lanciare un messaggio di speranza

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 08 GIU - Carlo Conti e Gianni Morandi saranno protagonisti di "Con il cuore, nel nome di Francesco", la maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi e dell'Istituto per il Credito sportivo in onda il 9 giugno in diretta alle 20,35 su Rai1 dalla piazza antistante la Basilica Superiore. Quest'anno senza pubblico per le restrizioni imposte dall'emergenza Covid.

"Questa è un'occasione per fare qualcosa per gli altri e devo dire grazie a Conti e alla comunità francescana che hanno pensato a me", ha detto Morandi nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta oggi. "Non facciamo nulla di eroico io e Carlo - ha aggiunto - Stare qui è solo un grande piacere e penso che l'evento di domani sera possa essere un messaggio di speranza e di condivisione di solidarietà".

"L'Umbria è di fatto ormai la mia seconda casa", ha detto invece il presentatore che condurrà l'evento per la 14/a volta su un totale di 18 edizioni. Conti ha spiegato che saranno ripercorsi i successi che hanno segnato la carriera di Morandi e che "la serata sarà all'insegna della leggerezza e della speranza di ripartire e di aiutare tante famiglie che in questo momento hanno bisogno".

Durante la trasmissione i telespettatori da casa potranno fare delle donazioni attraverso il numero 45515. Fondi che saranno destinati a tre progetti: sostegno alle famiglie e alle piccole imprese in difficoltà di Assisi, alla mensa francescana "Antoniano" di Bologna e all'Opera San Francesco di Milano.

Alla presentazione della serata hanno preso parte anche il custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, il direttore della sala stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato e il direttore di Rai1, Stefano Coletta. (ANSA).