Crisi come grazia libro mons. Sorrentino

(ANSA) - ASSISI, 08 GIU - Si intitola "Crisi come grazia. Per una nuova primavera della Chiesa" l'ultimo libro scritto dal vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, pubblicato da Edizioni Francescane italiane. Dedicato ai sacerdoti e religiosi diocesani, perché se ne facciano testimoni anche con i fedeli, è stato loro donato dal presule in occasione della santa messa crismale, celebrata sabato 30 maggio nella cattedrale di San Rufino.

"Il volume abbozzato da tempo - afferma il vescovo - ha trovato proprio nel forzato blocco della pandemia la possibilità di venire alla luce. Il titolo, 'Crisi come grazia' si riferisce in generale alla crisi che sperimentiamo a tanti livelli nella Chiesa e nella società. Un titolo che calza a pennello con la situazione che stiamo vivendo, e che ci invita a guardare, nonostante tutto, lontano e a nutrire, nonostante tutto, speranza". (ANSA).