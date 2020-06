Terremoto: sindaco Preci, costruisco un grattacielo...

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - "Se la ricostruzione non ha avvio immediato costruisco un grattacielo e andiamo tutti a vivere lì". È la provocazione che il sindaco di Preci, Massimo Messi, ha lanciato stamani in occasione dei festeggiamenti della Madonna della Pietà, a cui ha preso parte anche il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini.

"Ovviamente - ha sottolineato il sindaco - noi vogliamo fermamente ricostruire il nostro paese e lo vogliamo fare in tempi rapidi e perché ciò avvenga occorre semplificare la burocrazia". (ANSA).