Squarta e Pace, bene dimissioni Tesei dall'ospedale

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Un "augurio di pronta guarigione" alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, viene espresso dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Marco Squarta ed Eleonora Pace. "Ci auguriamo - scrivono in una nota congiunta - che la governatrice possa tornare al più presto nel pieno delle forze per continuare nel duro lavoro in una fase di emergenza difficile per tutti. La buona notizia delle dimissioni di Donatella Tesei dall'ospedale di Spoleto tranquillizza tutti gli umbri a proposito delle condizioni di salute della presidente alla quale vanno i nostri migliori auguri".

Vicinanza e auguri alla presidente sono stati espressi, fra gli altri, anche dal commissario straordinario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, deputato umbro del Pd Walter Verini, e dal capogruppo Pd in Regione Tommaso Bori, a nome dei consiglieri del partito democratico. (ANSA).