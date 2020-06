Legnini e Tesei a celebrazioni a Preci

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Anche la presidente della Regone Umbria, Donatela Tesei, e il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, hanno partecipato alle celebrazioni per la festa della Madonna della Pietà a Preci. Presente anche l'assessore regonale Paola Agabiti.

In programma una messa, presieduta dall'arcivescovo di Spolweto-Norcia, Renato Boccardo, poi un sopralluogo nel centro storico di Preci e un incontro del commissario con i sindaci dela Valnerina. Lieve malore per la presidente Tesei durante le celebrazioni. (ANSA).