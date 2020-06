'Virtual day' dell'Accademia Pietro Vannucci

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Performance live, videoarte, virtual tour, cortometraggi, approfondimenti dedicati al fashion, al design, alla pittura, alla scenografia, alla grafica. Con il contributo di Mariano Di Vaio. E tanta musica live.

È ricco e variegato il "Virtual day" dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia dedicato all'orientamento. Un appuntamento online, organizzato per martedì 9 giugno, a partire dalle ore 18, dove i protagonisti saranno gli studenti (ed ex studenti)i.

L'evento in diretta social, sulla pagina Facebook dell'Accademia è l'occasione per lanciare il progetto "Abaonlife", mutuando il neologismo coniato dal filosofo Luciano Floridi per rappresentare la nuova condizione umana nell'era del digitale.

Un progetto coordinato dalle professoresse Elisabetta Furin e Lucilla Ragni. (ANSA).