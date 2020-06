Sorpreso a spacciare la 'droga dello stupro' a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - E' stato trovato in possesso di una bottiglietta trasparente contenente 30 millilitri di Ghb, meglio conosciuta come 'droga dello stupro', un uomo di 55 anni arrestato dai carabinieri, a Terni, dopo essere stato sorpreso in centro città a cedere lo stupefacente ad un cliente. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari, misura poi convalidata nel rito direttissimo. Il giudice ha quindi disposto nei confronti dell'arrestato, residente in un altro comune, il divieto di dimora a Terni e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La 'droga dello stupro' - riferisce l'Arma - si presenta come un liquido denso, incolore e insapore, simile ad uno sciroppo. In Italia, il sale sodico del Ghb (con il nome commerciale di Alcover) è solitamente utilizzato per il controllo terapeutico della dipendenza da alcol. Se assunto in piccole quantità, il Ghb produce effetti simili a quelli di una sbornia. Negli ultimi anni, è diventato la sostanza più utilizzata per alcuni stupri maturati anche nelle discoteche italiane. (ANSA).