Salvini, da Comune Umbertide fondo per imprese e negozi

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - "Giù le tasse e altri aiuti per imprese e negozi: complimenti all'amministrazione comunale di Umbertide (Perugia) che ha creato un fondo da 300mila euro per far fronte all'emergenza economica causata dal Covid. Mentre il governo nazionale litiga e pasticcia, gli amministratori leghisti rispondono con i fatti". Lo dice in una nota il leader della Lega Matteo Salvini. (ANSA).