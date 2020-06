Primo accenno di fioritura a Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Il primo accenno di fioritura sulla grande Piana di Castelluccio di Norcia ha richiamato subito molti turisti e viaggiatori di fuori regione, ora che i confini sono stati riaperti per la fase 3 dell'emergenza coronavirus. A dominare la vista è il giallo, poi arriverà il bianco delle margherite, il rosso dei papaveri e il celestino dei fiordalisi, come raccontano gli abitanti.

Ma dal Pian Grande arriva anche un omaggio a medici e infermieri per l'impegno profuso proprio in questi mesi di pandemia.

nell'emergenza coronavirus. "Abbiamo voluto realizzare con la lenticchia e altri legumi di questa terra un paesaggio che rappresenta Castelluccio e una dottoressa - ha spiegato Gianni Coccia, il portavoce degli agricoltori di Castelluccio. "Il quadro lo abbiamo posizionato in mezzo alla fioritura, ricavando così anche un'area dove i turisti possono farsi le foto senza calpestare i terreni che, ricordiamo, sono tutti seminati", ha aggiunto. L'incredibile spettacolo della fioritura multicolore lo si potrà ammirare dopo il 20 giugno. (ANSA).