Positivo Atanasijevic, della Sir Perugia Volley

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Aleksandar Atanasijevic, opposto della Sir Perugia Volley che attualmente si trova in Serbia, è positivo al coronavirus. A dare conferma della notizia la società bianconera. "Allo stato attuale presenta moderate sintomatologie legate al virus e sta osservando il previsto periodo di isolamento". Atanasijevic ha lasciato Perugia a metà maggio, dopo un intervento al ginocchio destro all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Prima della partenza "era stato sottoposto, come da protocollo, a ripetuti test risultati tutti negativi". Dopo un periodo di permanenza di oltre tre settimane in Serbia "ha sviluppato delle sintomatologie per le quali è stato ripetuto il test risultato positivo". La Sir, con lo staff medico e in particolare il Covid General Manager dottor Giuseppe Sabatino, è in contatto con l'opposto "per monitorare costantemente e quotidianamente la situazione clinica in stretta collaborazione con i colleghi serbi". La società dal presidente Gino Sirci, che ha manifestato vicinanza al giocatore anche attraverso i social. (ANSA).