Melasecche, sotto controllo situazione viadotto Montoro

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - "Quanto al viadotto di Montoro, la situazione è pienamente sotto controllo": è quanto afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture, Enrico Melasecche.

"I confronti fra le autorità competenti delle varie province, con la Regione sempre presente ed attiva, anche collaborando con la protezione civile - spiega - stanno dando risultati tangibili. Le ordinanze relative ci auguriamo vengano emesse quanto prima". "Ma la cosa che fa ben sperare - prosegue - è l'impegno preso fin dal primo momento dai vertici nazionali Anas per un iter quanto mai sollecito, sia per la progettazione già in via di elaborazione che per l'appalto quadro, immediatamente utilizzabile, tanto da far sperare per una possibile riapertura del viadotto a tempo di record, inizialmente solo parziale, con una corsia per ogni senso di marcia. Tutto dipenderà dal lavoro di dettaglio che si sta facendo e che verrà illustrato nel corso della videoconferenza che, congiuntamente alla presidente Tesei, avremo lunedì mattina con il ministro De Micheli". (ANSA).