Tempo instabile Umbria in fine settimana

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - In Umbria il primo fine settimana a regioni riaperte, dopo quasi tre mesi di blocco per l'emergenza coronavirus, sarà all'insegna del maltempo e dell'instabilità che si protrarrà almeno fino a martedì prossimo. E' quanto emerge dalle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile regionale.

Sabato e domenica non sono attese precipitazioni importanti, ma il cielo si presenterà variabile, con addensamenti nelle ore centrali della giornata e le temperature sono date stazionarie, con valori massimi che si attesteranno tra i 10 gradi in Appennino e gli oltre 20 nelle zone pianeggianti della regione.

Piogge e temporali, invece, daranno inizio alla prossima settimana. (ANSA).