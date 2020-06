Ripartono centri estivi per l'infanzia

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - Possono ripartire dal 15 giugno in Umbria i centri estivi per l'infanzia e adolescenti. Lo prevede un'ordinanza firmata dalla presidente della Regione, Donatella Tesei.

"A decorrere dal 15 giugno 2020 - recita l'art. 1 dell'ordinanza - è autorizzata la realizzazione di progetti di attività ludico ricreative, centri estivi, per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia delle scuole, degli oratori o di altri ambienti similari".

Nei successivi commi ed articoli l'ordinanza specifica modalità e procedure da adottare per dar vita all'attività dei centri, "nel rigoroso rispetto" delle prescrizioni contenute nelle Linee guida approvate dal Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. (ANSA).