Lavori per illuminazione galleria Tre Valli

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - La galleria "San Benedetto", sulla statale 685 "delle Tre Valli Umbre", che collega Norcia ad Arquata del Tronto, da lunedì verrà chiusa nelle ore notturne per l'ammodernamento dell'impianto di illuminazione. A darne notizie è l'Anas.

La conclusione dell'intervento - per un importo di 2,3 milioni di euro - è previsto entro il mese di agosto. Nell'ambito del progetto "Greenlight" verranno sostituite le vecchie lampade con led di ultima generazione.

Durante l'esecuzione dei lavori il traffico in direzione Ascoli Piceno sarà deviato sulla strada provinciale 476 in direzione Cittareale per poi proseguire sulla strada statale 4 "Via Salaria" fino ad Arquata del Tronto. Il flusso Norcia sarà deviato sulla strada statale 4 "Via Salaria" fino a Cittareale, per poi proseguire sulla strada provinciale 476 in direzione Norcia. (ANSA).