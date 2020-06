Da Fimila mascherine a ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - Un totale di 8.000 mascherine Ffp2, in parte consegnate in piena emergenza sanitaria e altre nella fase 2, sono state donate all'ospedale di Perugia grazie al Fimila (Fondo integrativo malattia e infortunio lavoratori agricoli). Ad annunciarlo è Mario Liparoti, presidente e responsabile area datoriale e sindacale Confagricoltura Umbria.

"Un segno di solidarietà da parte delle imprese e dei lavoratori in agricoltura" dice.

Il Fondo integrativo degli operai agricoli di Perugia è costituito congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole (Confagricoltura, Cia e Coldiretti) e da quelle sindacali dei lavoratori agricoli (Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila Uil) firmatarie del contratto agricolo provinciale, ed è destinato a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori agricoli. (ANSA).