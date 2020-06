Celebrato a Perugia fondazione Arma

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - La caserma "Garibaldi", sede a Perugia del Comando Legione carabinieri Umbria, ha ospitato la breve cerimonia per celebrare il 206/o anniversario della fondazione del carabinieri.

Il comandante della Legione carabinieri Umbria, generale Massimiliano Della Gala, e il prefetto, Claudio Sgaraglia, hanno deposto una corona di alloro presso il monumento commemorativo dei caduti.

Il generale Della Gala ha espresso un "sentito apprezzamento a tutti i carabinieri dell'Umbria, di ogni ordine e grado, per il diuturno impegno posto in essere nell'attività di servizio, con particolare riguardo alle attività svolte per fronteggiare la pandemia", e ha rivolto un "pensiero di gratitudine ai 36 carabinieri rimasti feriti o ammalatisi negli ultimi dodici mesi, taluni in modo anche serio, durante lo svolgimento di attività operativa".

Nell'occasione è stato reso noto che in Provincia di Perugia i carabinieri hanno perseguito 2.956 delitti, con 369 arresti e 3.426 denunce. (ANSA).