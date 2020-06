Celebrata a Terni fondazione carabinieri

(ANSA) - TERNI, 05 GIU - Celebrato a Terni, con una sobria e semplice cerimonia a causa del Covid, il 206/o anniversario della fondazione dei carabinieri. Al comando provinciale dell'Arma vi ha partecipato anche, il prefetto Dario Emilio Sensi.

Nel corso della cerimonia è stata deposta una corona presso la targa dedicata al carabiniere Raoul Angelini, ucciso dai nazi-fascisti il 1 giugno 1944, al quale è intitolata la caserma sede del comando.

La celebrazione è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno da tutti i reparti del comando, insieme a quelli del gruppo carabinieri forestale. Sono in totale 4 mila i delitti per i quali l'Arma ha proceduto negli ultimi 12 mesi, 72 le persone arrestate, mille 200 quelle denunciate. (ANSA).