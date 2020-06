Lettera Anci Umbria, serve tavolo su riapertura scuole

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - "Ragionare sulla grande sfida della riapertura delle scuole a settembre, per farsi trovare pronti": è, in sintesi, quanto chiesto da Anci Umbria in una lettera, firmata dal presidente Francesco De Rebotti e dalla coordinatrice consulta Istruzione, Rossella Cestini, alla presidente della Regione Donatella Tesei, agli assessori e al direttore Usr Umbria.

Spazi, personale docente e Ata, trasporto e mensa scolastica, sono alcuni degli "imprescindibili punti da affrontare in un tavolo che Anci Umbria chiede alla Regione Umbria di attivare, coinvolgendo anche l'Upi regionale e tutte le rappresentanze delle categorie coinvolte".

"Con la didattica a distanza e il dialogo virtuale - scrive, fra l'altro l'Anci - si è faticosamente arrivati alla fine di questo anno scolastico, con ancora molte incertezze su chi dovrà affrontare gli esami di fine ciclo che ormai sono prossimi. Ma la sfida più grande è dover organizzare il rientro a scuola di tutti gli studenti a settembre. I tempi sono molto ristretti e molte le questioni da affrontare". (ANSA).