Anas "abbrevierà tempi" viadotto Montoro

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - Saranno "abbreviati al minimo" i tempi di progettazione e appalto dei lavori per ripristinare il viadotto Montoro sulla Orte-Terni. Lo ha assicurato l'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini all'assessore regionale ai Lavori pubblici ed alla viabilità Enrico Melasecche. Lo ha reso noto quest'ultimo, annunciando che "sono in corso i lavori sul fondovalle, sotto la pila interessata per eliminare la boscaglia e consentire ai progettisti di accedere alla struttura".

Melasecche ha sottolineato che il viadotto "è la porta principale dal lato sud dell'Umbria". "La verifica che sta facendo gradualmente l'Anas su tutti i viadotti di propria competenza - ha aggiunto - ha portato alla sospensione, ormai da qualche mese, del traffico pesante sulla Flaminia da Terni a Spoleto mentre ha obbligato ad interrompere prima quello pesante poi anche quello leggero sul viadotto Montoro". (ANSA).