Magarini Montenero assume guida Scuola umbra pa

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - Marco Magarini Montenero ha assunto il ruolo di nuovo amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica. Ad accoglierlo a Villa Umbra il personale dipendente e i collaboratori.

"Sono onorato della nomina" ha detto Magarini Montenero salutando il personale. "Come perugino e formatore - ha aggiunto - ho avuto modo di conoscere e apprezzare gli importanti risultati raggiunti dalla Scuola, diretta da Alberto Naticchioni, che si è avvalso di una squadra capace e volenterosa. Affronterò con senso di responsabilità questo nuovo compito al fine di raggiungere gli obiettivi istituzionali prefissati. Inizia oggi un percorso importante ed emozionante".

Per decisione della Giunta regionale, il nuovo amministratore avrà una riduzione del compenso del 20 per cento circa. (ANSA).