Cane finisce nel fiume, salvato dai vigili del fuoco

(ANSA) - PERUGIA, 02 GIU - Cane finisce nel fiume per tutta la notte: salvato dai vigili del fuoco di Foligno. E' accaduto in zona Bevagna e secondo i pompieri l'animale avrebbe tentato per ore di risalire l'argine senza riuscirci. Quando è stato raggiunto l'animale era sfinito, ma i controlli veterinari della clinica di Narni hanno escluso complicazioni. Ma questo questo "cagnolone", di circa 2 anni, adesso potrebbe finire nel canile se nei prossimi giorni non verrà adottato da una famiglia.

