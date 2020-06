Dottoressa rapinata a Fontivegge, arrestato un uomo

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - E' stato arrestato dai carabinieri il presunto responsabile - un tunisino noto alle forze di polizia - di una rapina avenuta a Perugia il 13 maggio scorso ai danni di una dottoressa che prima di rincasare dal turno in ospedale, intorno alla mezzanotte si era fermata a un bancomat a Fontivegge.

Qui la donna era stata aggredita da un uomo a volto coperto che le aveva sottratto con la forza il portafogli contente documenti di identità, carte di credito e 200 euro appena prelevati.

Immediata la chiamata al 112 e l'intervento della pattuglia. La donna, colta da un malore, era stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 30 giorni.

I militari hanno ritracciato il presunto responsabile anche grazie alle intercettazioni.

Quando è stato fermato, dopo avere tentato di fuggire, ha dichiarato di aver ingerito due lamette da barba e di essere in pericolo di vita, ma bè stato smentito dai successivi accertamenti strumentali svolti al pronto soccorso. (ANSA).