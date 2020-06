Botte e minacce ai genitori e ai nonni

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Una spirale vorticosa di crescente violenza è quella che ha segnato - secondo quanto riferisce la questura - negli ultimi due anni la vita di una famiglia perugina, un padre, una madre e gli anziani nonni. Il presunto responsabile, un perugino di 33 anni, che avrebbe problemi di dipendenza da alcol e droga, e noto alle forze di polizia, è stato arestato.

Aveva cominciato a bersagliare il proprio nucleo familiare, padre, madre e due anziani nonni, con minacce e botte, e probabili furti di monili in oro. Non sono mancati, da parte delle vittime, i ricorsi a cure mediche e le denunce.

Nei giorni scorsi l'uomo avrebbe preso a calci l'anziana nonna e puntato un coltello contro la madre. Successivamente avrebbe terrorizzato i familiari con messaggi scritti e vocali, minacciandoli di morte. Dopo la denuncia presentata in questura dal padre, la polizia è riuscita a intercettare e bloccare l'uomo a Perugia, mentre, ubriaco, si allontanava con la propria autovettura, nella quale gli agenti hanno trovato un coltello. (ANSA).