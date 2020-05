No ad asporto bevande in vetro o lattina di notte a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha firmato un'ordinanza che vieta ai titolari o gestori di attività commerciali, di vendere per asporto qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro o metallici dalle 21 e fino alle 6 del giorno successivo. E' vietato per gli avventori degli esercizi portare fuori dai locali i contenitori di vetro o metallici dalle 21 e fino alle 6 del giorno successivo.

E' stata inoltre firmata l'ordinanza che regolerà la Ztl nel centro storico di Foligno fino al prossimo 31 luglio. Dopo la sospensione per l'emergenza Covid-19, dal 3 giugno tornerà a pagamento la sosta nelle aree di parcheggio gestite direttamente dal Comune di Foligno, con la presenza dei parcometri. Inoltre la sosta sarà di nuovo regolamentata da disco orario. (ANSA).