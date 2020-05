Riaperto parco cascata delle Marmore

(ANSA) - TERNI, 29 MAG - Riaperto da oggi ai visitatori il parco naturalistico della Cascata delle Marmore, a Terni, chiuso dal 10 marzo scorso a causa del lockdown. Ingressi contingentati alle biglietterie, sensi unici di percorrrenza in molte zone del sito e inaccessibilità di un paio di sentieri, sono alcune delle misure adottate dai gestori per rispettare le norme sul distanziamento.

Collocati anche dispenser di gel disinfettante in diversi punti del sito. I visitatori vengono inoltre invitati ad acquistare online i biglietti, per evitare di creare code.

Sospese le attività del cinema 6D e dell'area multimediale del Museo dei plenaristi nella Valle del Nera. Rimangono chiusi anche tutti i Centri di educazione ambientale, tranne le visite escursionistiche all'aperto, su prenotazione.

Al di fuori degli orari di apertura al pubblico è infine accessibile al trasito pedonale e ciclabile solo piazzale Lord Byron, nel belvedere inferiore. (ANSA).