Minoranza Assemblea, manca trasparenza

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAG - I consiglieri regionali di minoranza Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Simona Meloni (Pd), Thomas De Luca (M5s) e Vincenzo Bianconi (gruppo Misto) hanno tenuto oggi una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni per denunciare la "mancanza di chiarezza e trasparenza da parte della Giunta regionale e della maggioranza in Consiglio, dovuta alle non-risposte alle loro interrogazioni e richieste di accesso agli atti". Davanti all'ingresso del Palazzo hanno mostrato ai giornalisti cartelli con scritte le "richieste inevase": "quanti dispositivi di protezione sono stati acquistati?", "quale riconoscimento per gli operatori della sanità?", "Tesei chiarisca su test rapidi e ospedale da campo", "affidamento diretto sull'acquisto di test pungidito", "nuovo ospedale di Narni-Amelia, quale futuro?", "comunità sisma 2016 nessuna attenzione", "chiusura del ciclo dei rifiuti-no inceneritori". (ANSA).