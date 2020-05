Insediato il nuovo Corecom dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAG - Insediati, con una cerimonia nella sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, il nuovo presidente del Corecom Umbria Elena Veschi e i consiglieri Giuseppina Bonerba e Mirko Minuti che guideranno per i prossimi 5 anni il Comitato regionale per le comunicazioni.

La presidente Veschi, a margine della breve cerimonia ha assicurato il "massimo impegno personale e di tutta la squadra". "Siamo un gruppo ben assortito - ha sottolineato - con competenze diverse che metteremo a disposizione di questa importantissima struttura".

La presidente Veschi è laureata in Scienze economiche bancarie, imprenditrice è componente del Consiglio generale di Confindustria Umbria. Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello, è vice-presidente del cluster umbro della Chimica verde. (ANSA).