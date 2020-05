Tavolo crisi Covid convocato da Regione

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Si è tenuta oggi la riunione del Tavolo di crisi convocato dagli assessori regionali Michele Fioroni e Paola Agabiti con le associazioni di categoria e di rappresentanza del territorio umbro. Costituito a febbraio, è finalizzato a conoscere e ad ascoltare le istanze del territorio per sinergicamente affrontare la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19.

Le associazioni di categoria - riferisce Palazzo Donini - hanno espresso il loro apprezzamento per i bandi e le misure promosse dalla Giunta regionale durante la fase Covid-19 e la semplificazione dell'accessibilità ai contenuti degli interventi. Hanno inoltre rappresentato le difficoltà che sta vivendo e che affronterà il territorio regionale.

Le criticità emerse - hanno spiegato gli assessori Fioroni ed Agabiti -, per quanto possibile, saranno recepite dalla Regione Umbria.

"Dopo la fase della tenuta - ha sottolineato Fioroni -, si apre una nuova fase di confronto con le associazioni di categoria all'insegna della definizione delle nuove traiettorie di crescita e sviluppo per riposizionare la nostra regione lungo la catena del valore".

Agabiti ha evidenziato che "la Regione sta mettendo a disposizione del territorio e delle imprese tutte le risorse reperibili per contenere gli effetti della crisi in atto". "A partire proprio - ha aggiunto - dalla riprogrammazione dei Fondi europei, grazie alla quale potremo rafforzare ed estendere il sostegno allo sviluppo, all'inclusione sociale e alla filiera del turismo". (ANSA).