Tamponi pit-stop giovani movida Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Sono stati 150 i giovani che hanno deciso volontariamente di sottoporsi ai tamponi per il covid dopo gli assembramenti registrati venerdì scorso per la "movida" nel centro di Perugia. Hanno visto impegnati un medico e due infermieri presso il Centro operativo di protezione civile del capoluogo umbro.

Per venerdì - ha reso noto il Comune - si sono già prenotati altri 140 ragazzi e ragazze che si sottoporranno ai tamponi in modalità pit-stop.

"L'età media dei giovani che si sono prenotati - ha spiegato l'assessore comunale Luca Merli- oscilla tra 20 e 23 anni, con l'aggiunta di qualche minorenne accompagnato dai genitori. Già da venerdì, con il codice pin rilasciato dai sanitari, tutti i ragazzi e le ragazze potranno conoscere l'esito dei tamponi sul sito della Usl Umbria 1". (ANSA).