Detenuto si laurea in economia aziendale

(ANSA) - TERNI, 28 MAG - Laurea 'speciale' per il dipartimento di Economia del Polo scientifico e didattico di Terni dell'Università di Perugia: oggi un detenuto della casa circondariale è stato infatti proclamato dottore in Economia aziendale. La tesi, dal titolo 'Orto 21: la nuova frontiera dell'agricoltura sociale nei processi di re-inserimento dei detenuti', è stata discussa in videoconferenza, a causa delle restrizioni anti-Covid, davanti alla commissione esaminatrice presieduta dal professor Loris Lino Maria Nadotti.

L'elaborato, che ha visto come relatrice la professoressa Cristina Montesi, ha preso spunto da un tirocinio svolto dallo stesso detenuto presso l'associazione Demetra all'interno del progetto Orto 21. Questo prevede attività di cura del verde e la creazione e cura di un orto sinergico. (ANSA).